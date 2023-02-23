وزير العمل بحكومة الوحدة يُشارك في اجتماع دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية بالأردن

عمان 23 فبراير 2023 (وال)- شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، في فعّاليات اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، بحضور ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتي العمل العربية والدولية، ووزير العمل الأردني، ووزير العمل المصري، وعدد من المسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد العابد على موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية، مستشهدًا بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة لصالح القوى العاملة الفلسطينية في ليبيا عبر حزمة من الإجراءات التي أصدرتها وزارة العمل والتأهيل.

وشدّد الوزير في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة توحيد العمل العربي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية.

يذكر أن اجتماع عمان يأتي تنفيذًا لقرارات مؤتمر العمل العربي 48 الذي عقد بالقاهرة سبتمبر عام 2022، وتنفيذًا لتوصياته بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل. (وال)

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