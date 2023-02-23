استشهhد فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني .

الضفة 23 فبراير 2023 (وال) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطفل محمد سامي أبو العمرين من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل عامين خلال استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج العنصري الفاصل شرق البلدة.

وأضافت أن الشاب محمد نبيل فوزي صباح (29 عاما) ، استشهد متأثرا بجروح حرجة جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن ، قبل نحو أسبوعين في جنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت مجزرة جديدة ، في مدينة نابلس أمس الأربعاء ، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم طفل و3 مسنين، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.

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