الحويج يؤكد على أهمية العمل على المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتشجيع انتاجها

طرابلس 23 فبراير 2023 ( وال )- أكد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” أهمية العمل على المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتشجيع زراعتها محلياً وزيادة نسبة الاعتماد على المنتوج المحلي وشرائها من المزارعين مباشرة بأسعار مشجعة .

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المساعدة للديوان الليبي للحبوب الذي عقدته أمس الاربعاء بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ونائب المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين .

ودعا ” الحويج ” اللجنة للعمل على المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الحبوب ، معتبرا ذلك مسألة أمن قومي ، مؤكدا أن تشجيع المزارعين وتحفيزهم على زراعتها هي من صميم عمل ديوان الحبوب الليبي وأن ذلك يتأتى بالشراء منهم بأسعار مشجعة والعمل على حل كل ما قد يعترضهم من معوقات أمام زيادة الإنتاج .

يشار إلى أن الديوان الليبي للحبوب تشكل بقرار من رئيس الحكومة الوطنية رقم 493 لسنة 2022م ، فيما تشكلت لجنته بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1019 لسنة 2022م .