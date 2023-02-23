إعادة دفن رفات النقيب توماس سانكارا ورفاقه في واغادوغو

واغادوغو 23 فبراير 2023 (وال)- أعيد دفن رفات الرئيس البوركيني الأسبق توماس سنكارا ورفاقه الـ 12 اليوم الخميس، في نصب طوماس سانكارا التذكاري المقام في الموقع الذي شهد اغتيالهم في 15 أكتوبر عام 1987 في واغادوغو.

وكانت الجثامين قد استُخرجت في شهر مايو عام 2015 في إطار التحقيق حول حادثة الإغتيال.

وجرت مراسم إعادة الدفن بحضور الوزير الأول البوركيني، أبولينير جواكيم كييليم ديتامبيلا، إلى جانب عدة شخصيات أخرى.

يذكر أن توماس سانكارا ورفاقه لقوا مصرعهم في 15 أكتوبر 1987 م، أثناء انقلاب عسكري مكن النقيب بليز كومباوري من السيطرة على الحكم.

وصدر حكم بالسجن المؤبد سنة 2021 ، في حق كل من بليز كومباوري، وجيلبيرت ديانديري، وهياسينث كافاندو، إثر محاكمة ماراثونية.

وتراوحت أحكام ثمانية متهمين آخرين من ثلاث سنوات إلى 20 سنة من السجن، في حين برأت المحكمة ساحة ثلاثة متهمين. (وال)

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