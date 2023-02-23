الولايات المتحدة تُؤكد إلتزامها بدعم الديمقراطية في ليبيا

طرابلس 23 فبراير 2023 (وال)- أعلنت الولايات المتحدة مواصلة وقوفها إلى جانب الشعب الليبي، في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه، وإلتزامها بدعم الديمقراطية في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على شبكة التواصل تويتر.

وأشارت التغريدة إلى اللقاء الذي جمع أمس الأربعاء؛ ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس بأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للتباحث في أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، تمكين النساء ومشاركتهن والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية. (وال)

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