ليبيا تستضيف المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية الاسبوع القادم .

طرابلس 23 فبراير 2023 ( وال )- تستضيف العاصمة طرابلس يومي 27و 28 فبراير الجاري ، المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية تحت شعار ( النساء والفتيات في المنطقة العربية: تحديات متقاطعة وآفاق واعدة ) بصفتها رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة متمثلة في وزيرة الدولة لشؤون المرأة .

و قالت الدكتورة ” فاديا كيوان ” المديرة العامة للمنظمة في تصريح لها عبر موقع المنظمة ، إن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بالمرأة في مختلف المجالات الصحية والحماية الاجتماعية و مناهضة العنف و المشاركة السياسية ومدى تقدير مكانتها و أهمية دورها في المجتمع .

ويناقش الخبراء والباحثون في فعاليات هذا المؤتمر من مختلف الدول ، أربعة دراسات إقليمية رئيسية متعلقة بقوانين العنف والتحرش بالمرأة وقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية بالإضافة إلى أنظمة الضمان الاجتماعي في مجال صحة المرأة وتمكين الناجيات من العنف في الحروب والنزاعات والاحتلال والارهاب .

وسيعرض نخبة من الخبراء العرب في كل محور ، تقارير وطنية تتناول خبرات الدول العربية في المواضيع المتعلقة بقضايا المرأة .

ويقام علي هامش هذا المؤتمر حفل تكريم للإعلاميين و الإعلاميات الذين تفوقوا في مسابقة منظمة المرأة العربية التي كانت تحت شعار ( إعلاميون قادة الرأي في مجال قضايا المرأة في دورتها الأولى لعام 2023 ) .