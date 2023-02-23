بحضور باثيلي .. مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تعقد اجتماعًا في واشنطن

واشنطن 23 فبراير 2023 (وال)- تعقد مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اليوم الخميس اجتماعًا في واشنطن، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر.

ونقلت صحيفة القدس العريبي عن مصادر دبلوماسية قولها، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر، سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد الخميس.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا، وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي.

وقبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه من المهم الانتقال إلى المرحلة الانتخابية في أسرع وقت لتتمتع الحكومة بالشرعية وتنتخب من الشعب.

ووصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي.(وال)..

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