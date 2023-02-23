ليبيا نيوز

مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين إثر انهيار أرضي بمنجم للفحم في الصين.

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بكين 23 فبراير 2023 (وال) – لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون ، إثر انهيار أرضي في منجم للفحم في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين.

   وقالت السلطات الصينية إن انهيارا أرضيا ضخما أدى إلى تعليق أعمال البحث والإنقاذ في منجم فحم منهار ، وقد خلف 53 شخصا في عداد المفقودين.

   وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الانهيار الأرضي حدث الليلة الماضية ، حيث هرع ما يزيد عن 900 شخص إلى الموقع ليقوموا بأعمال الإنقاذ بعد انهيار منجم مفتوح ، الأمر الذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص وفقدان 53 شخصا.

  

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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