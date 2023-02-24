جامعة بنغازي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان على مذكرة تعاون في مجال ريادة الأعمال

بنغازي 23 فبراير 2023 (وال)- وقَّعـت جامعة بنغازي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرةَ تفاهم في مجال ريادة الأعمال للشباب عبر دعم المشاريع الصغرى وإنشائها، وأخرى متناهية الصغر بين خريجي الجامعة.

وتنص المذكرة التي تهدف إلى ضمان مستقبل شباب مدينة بنغازي، والعمل المشترك لبناء السلام من خلال الأبحاث والإنتاجات المعرفية والتوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز فهم الطلبة للعملية الديمقراطية وللحكم الرشيد.

وقال الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي مارك أندري فرانش: ” إن تعزيز قدرات الشباب يظل ضمن صميم جهود بناء السلام والتعافي المحلية بالبرنامج الإنمائي.

وأعرب المسؤول الأممي، عن تطلع المنظمة الدولية للتعاون مع الأوساط الأكاديمية لدعم المبادرات التي تستهدف الشباب في كل ربوع ليبيا. (وال)

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