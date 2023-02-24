انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة وعلاج تأخر الانجاب بطرابلس

طرابلس 23 فبراير 2023(وال)- انطلقت اليوم الخميس، في طرابلس، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة وعلاج تأخر الانجاب الذي تنظمه الجمعية الليبية للخصوبة برعاية وزارة الصحة.

وحضر افتتاح المؤتمر – الذي يقام تحت شعار “معا من أجل أمومة وعلاج خصوبة أفضل” – وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح” وعدد من المسؤولين بالوزارة، ورئيس الجمعية الليبية للخصوبة، ومدير المركز الوطني للتشخيص وعلاج العقم.

ويقام المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مراكز علاج وتشخيص العقم: بطرابلس والجبل الأخضر وغريان والجبل الغربي وسبها، ومركز زراعة الأجنة بالزاوية، ومستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، وعدد من الأطباء والأطباء الاستشاريين في مجال طب النساء والولادة وعلاج تأخر الانجاب من ليبيا وخارجها.

وأكد وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح” في كلمته في افتتاح المؤتمر، تشجيع حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الصحة لدعم مراكز علاج العقم وتزويدها بالأجهزة والمعدات وتدريب الكوادر الطبية الوطنية لغرض وصيانة الأجهزة وإلزام الشركات الموردة بالعقود التي تبرم معهم.

كما أكد “أبوجناح” أهمية دعم مثل هذه المؤتمرات ورعايتها والاهتمام بها، بما يمكن عملية البحث والتطوير والتأهيل والتدريب ودعمها بالإمكانيات المالية الكافية للقيام بدورها في رفع مستوى الأداء وتقديم مستوى لائق من الخدمات الصحية للمواطنين.

ويهدف المؤتمر، إلى رفع مستوى رعاية الصحة الإنجابية، ورفع كفاءة أطباء الخصوبة في علاج وتشخيص الحالات وتطوير التواصل والتعاون وتبادل المعرفة بين مراكز العقم الوطنية والعمل بأن تكون الجمعية الليبية للخصوبة هي المرجع العلمي لتشخيص وعلاج العقم في ليبيا.

وترتكز محاور المؤتمر حول العقم من وجهات النظر الإسلامية والقانونية والنفسية، والإجراءات التشخصية والعلاجية المتقدمة في العقم، والوعي العام بالعقم والمستجدات العالمية لعلاجه، وأسباب زيادة معدلات العقم العالمية، والأسباب الرئيسية لعقم الذكور وخيارات علاجها والوقاية منها، واستخدام منظار البطن التشخيصي والعلاجي في حالات العقم ومراجعة البحوث العلمية التطبيقية في مجال علاج العقم.

وستقام على هامش المؤتمر ورش عمل في مستشفى الجلاء ومركز طرابلس لعلاج العقم، تتضمن تدريبات عملية على أساسيات الموجات فوق الصوتية والموجات فوق الصوتية دوبلر المتقدمة، والمناظير البطنية والرحمية، وتدريبات عملية وورشة عمل حول العقم وعلم الأجنة.

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