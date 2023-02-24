بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تنفي نشرها وثائق حول خطة باتيلي المقترحة

طرابلس 24 فبراير2023 (وال)- نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة، نشرها أي وثائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها تُمثل خطة الممثل الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكدت البعثة عبر صفحتها على فيسبوك؛ أنها لم تنشر أي خطة، وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمُضي قُدمًا بقيادة ليبية.

وقالت البعثة إن كل ما يصدر عن البعثة ينُشر حصرًا على موقعها الرسمي وعلى منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي. (وال)

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