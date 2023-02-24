عقيلة صالح يصل بغداد للمشاركة في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي

بغداد 24 فبراير 2023 (وال)- وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على رأس وفد اليوم الجمعة إلى بغداد، للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيُعقد غدًا السبت بالعاصمة العراقية.

وذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب؛ أن رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، كان في استقبال المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، الذي يضم النواب عبد السلام نصية، وإدريس المغربي، وحمد ماقيق، ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري. (وال)

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