مستشار بالخارجية الأمريكية: الوقت حان لدعم وتسهيل مطالبة الشعب الليبي بالانتخابات

نيويورك 24 فبراير 2023 (وال)- قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، إن الوقت قد حان للتوحد خلف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتسهيل مطالبة الشعب الليبي بالانتخابات.

ودعا شوليت – في تغريدة له نشرها عبر حسابه بموقع تويتر – عقب اجتماع مجموعة الاتصالات الدولية حول ليبيا الخميس، إلى ضرورة توحيد كافة الجهود الدولية لإجراء الانتخابات الليبية.

واستضافت الولايات المتحدة اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا عبد الله باثيلي، ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا، لمناقشة مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقبل إيجازه أمام مجلس الأمن الدولي، أطلع الممثل الخاص باثيلي، المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا، بهدف تعزيز الإجماع الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات في عام 2023، وفق بيان للخارجية الأمريكية. (وال)

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