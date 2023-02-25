ليبيا نيوز

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القدس المحتلة 24 فبراير 2023 (وال) – أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك،اليوم ، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلالالصهيوني  على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

 وذكرت وكالة الانباء الفلسطينة وفا ان  قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأشارت إلى أن آلاف االفلسطينيين خرجوا عقب انتهاء الصلاة في مسيرة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس يوم الأربعاء الماضي.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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