انخفاض قيمة الأسهم الامريكية بعد ارتفاع مؤشر التضخم الرئيسي .

نيويورك 24 فبراير 2023 م (وال) ـــ انخفض مؤشر أسهم “داو جونز” اليوم الجمعة ، بأكثر من 400 نقطة وارتفع عائد الخزانة القياسي حيث أظهر مقياس التضخم الذي يفضّله مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” ضغوط أسعار أقوى من المتوقع لأسوأ أسبوع في العام .

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في سياق متابعاتها للتطورات اليومية لسوق الأسهم (ان الأسهم تراجعت بشكل حاد اليوم الجمعة ، بعد أن أظهرت بيانات جديدة ارتفاع مقياس التضخم الرئيسي في يناير 2023) .

وأضافت الصحيفة ان الانخفاضات تستمر في امتداد مضطرب لسوق الأسهم ، حيث قام المستثمرون بتحليل العديد من إجراءات التضخم المخيبة للآمال وإعادة تشكيل وجهات نظرهم حول أسعار الفائدة بسرعة.

وتفيد بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” ان مقياس التضخم المفضل لديه ارتفع بنسبة 5.4٪ في يناير عن العام الماضي ، بعد ارتفاعه بنسبة 5.3٪ في الشهر السابق.

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