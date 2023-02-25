مُمثلاً لمجلس النواب الليبي : نصية يشارك في اختتام أعمال الدورة الــ(31) للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في بغداد.

بغداد 24 فبراير 2023م ( وال ) شارك عضو مجلس النواب الدكتور “عبدالسلام نصية” في اختتام أعمال الدورة الحادية والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي اليوم الجمعة بالعاصمة العراقية بغداد مُمثلاً لمجلس النواب .

حيث تمت الموافقة على إقرار مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والثلاثون للجنة التنفيذية ، وناقشت اللجنة تقرير الأمين العام للإتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر الثاني والثلاثين للإتحاد والمؤتمر الثالث والثلاثين وأنشطة الأمانة العامة للإتحاد منذ انعقاد الدورة التاسعة والعشرون للجنة التنفيذية حتى انعقاد الدورة الحادية والثلاثون للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي .

وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق” فقد تم مناقشة الحساب الختامي للعام 2022.م ومشروع جدول أعمال المؤتمر الرابع والثلاثون للإتحاد البرلماني العربي وما يستجد من أعمال.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الرابع والثلاثون للإتحاد البرلماني العربي سيُعقد غداً السبت في العاصمة العراقية بغداد.

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