ليبيا نيوز

انطلقت في مدينة بني وليد، صباح اليوم السبت، انتخابات المجلس البلدي وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة بمشاركة 21 قائمة.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

انطلقت في مدينة بني وليد، صباح اليوم السبت، انتخابات المجلس البلدي وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة بمشاركة 21 قائمة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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