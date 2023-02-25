انطلقت في مدينة بني وليد، صباح اليوم السبت، انتخابات المجلس البلدي وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة بمشاركة 21 قائمة.
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وكالة الأنباء الليبية
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