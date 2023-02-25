ليبيا تترأس الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة،على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة العدوان الإسرائلي الغاشم على مدينة نابلس.
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وكالة الأنباء الليبية
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