ليبيا نيوز

ليبيا تترأس الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة،على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة العدوان الإسرائلي الغاشم على مدينة نابلس.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

ليبيا تترأس الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة،على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة العدوان الإسرائلي الغاشم على مدينة نابلس.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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