رئيس ديوان مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات العربية

بغداد 25 فبراير 2023 (وال) – شارك رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، في اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات العربية الثاني والأربعين، المنعقد مساء أمس الجمعة في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب على الفيبسوك جري خلال الاجتماع اعتماد جدول أعمال الاجتماع ومناقشة بنوده، وكذلك تم الاتفاق على تعديل اللائحة الداخلية ودراسة هذه التعديلات والأخذ بالملاحظات لعرضها على الجمعية العمومية للأُمناء العامين.

كما تمت مناقشة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية و تحديد موضوع الاجتماع القادم، وتوقيته الذي سيعقد في دولة قطر في شهر سبتمبر من العام الجاري 2023 م. (وال _ بغداد)

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