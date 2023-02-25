بلينكن: نقف إلى جانب الشعب الليبي في إجراء الانتخابات عام 2023 م

طرابلس 25 فبراير 2023 (وال) – وصف وزير الخارجية الأمريكي” أنتوني بلينكن” مباحثات أجراها اليوم السبت بمقر الأمم المتحدة نيويورك، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” بالمباحثات المثمرة.

و قال “بلينكن” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتير: لقد أثنيت على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لتعزيز الإجماع بين الليبيين وتمكين الانتخابات في العام 2023م.

وأضاف: أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته. (وال _ طرابلس)

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