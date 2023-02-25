مراكز الاقتراع ببلديات بني وليد ، تينيناي ، المردوم )) تفتح أبوابها أمام الناخبين

طرابلس 25 فبراير 2023 م ( وال ) – فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت أمام الناخبين في بلديات (( بني وليد . تينيناي . المردوم )) لاختيار أعضاء مجالسها البلدية.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها بالفيسبوك إن عملية الاقتراع بدأت في هذه البلديات دون أي تأخير يذكر .

ونبهت اللجنة المركزية بهذه المناسبة الناخبين بضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية ، بطاقة شخصية أو جواز سفر أو كتيب العائلة واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.

كما جددت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية دعوتها للناخبين إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيد عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.

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