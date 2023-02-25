المبعوث الألماني لليبيا: إحاطة “باثيلي” المرتقبة أمام مجلس الأمن ستحظى بدعم دولي كبير

طرابلس 25 فبراير 2023 (وال)- قال المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان باك، إن الاجتماع الذي استضافته واشنطن أمس حول ليبيا كان داعمًا لمطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكد كريستيان باك – في تصريحات صحفية – أن الاجتماع يُعد مهمًا للغاية، خاصة وأنه يأتي قبل أيام معدودة من الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بمجلس الأمن حول ليبيا.

وأشار باك إلى أن الاجتماع جاء لتقديم النصح إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي الذي تحدث على نطاق واسع مع الشركاء الليبيين والإقليميين والدوليين، وقدّم مقترحات وخططًا واقعية.

وقال المبعوث الألماني في تصريحاته إن ما سيطرحه باثيلي أمام مجلس الأمن سيحظى بدعم دولي كبير، لأنه يتعلق بمشروع لإجراء الانتخابات وجعل ليبيا دولة ذات سيادة وحكومة ومؤسسات، قادرة على العطاء. (وال)

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