ورشة علمية في بلدية أوباري حول التنمية المكانية المستدامة في مناطق الجنوب بين الواقع والطموح.

سبها 25 فبراير 2023 م (وال) –عقدت في بلدية أوباري مؤخرا ورشة عمل علمية تحت شعار (نحو غدا أفضل – التنمية المكانية المستدامة في مناطق الجنوب بين الواقع والطموح ) بمشاركة عددا من الأكاديميين والبحاث بالجامعات الليبية والمراكز البحثية (جامعة سبها وجامعة طرابلس ومركز ابحاث الصحراء والمركز الليبي لدراسات وبحوث علوم و تكنلوجيا البيئة) بدعم من تنسيقية شباب طوارق ليبيا ببلدية أوباري، ومنظمة خبراء الجنوب للسياحة والإنقاذ الصحراوي.

وتطرقت الورشة بالاستعراض والبحث والتحليل عددا من المحاور بورقات علمية بحثية متعددة تُعنی بالتنمية المكانية، وكيف يمكن الاستفادة من موارد المنطقة في التنمية المستدامة في شتى المجالات، العلمية منها والاقتصادية.

وتناولت الورشة عددا من الورقات البحثية خلال الجلسة الاولى حول دور النخب البرلمانية في تحقيق التنمية المستدامة في ربوع ليبيا، تقييم نوعية مياه الشرب الجوفية ببلدية أوباري وانعكاساتها على التنمية المستدامة، توظيف الاعلام الإلكتروني في الحد من الهجرة المحلية ودعم برامج التنمية المستدامة، اهمية البحيرات الصحراوية في الجنوب الليبي.

فيما تناولت الجلسة الثانية في الورشة انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الجنوب الليبي ، التفجيرات النووية الفرنسية رقان بصحراء الجزائر واقرها على الجنوب الليبي ، دور الادارة البيئية في تحقيق في تحقيق التنمية المستدامة من اجل غد افضل ، طرق القوافل الجديدة ودورها في التنمية ، دور السياحة في تعزيز اهداف التنمية المستدامة ، مكافحة التصحر وافاق التنمية المستدامة ، حصر تنوع يرقات البعوض في الموائل الدائمة والمؤقتة في وادى الآجال وتخلل الورشة حلقات نقاش بالبحث والتخليل والاستفسارات حول ما تضمنته الورقات العلمية المطروحة فيها

وحضر فعاليات الورشة عميد اعضاء مجلس بلدية أوباري، ورئيس ديوان المجلس الرئاسي بالمنطقة الجنوبية ” على الكبير” وممثلو كلية الآداب جامعة طرابلس وجامعة فزان ووكيل الشؤون العلمية بكلية التربية بالغريفة، وعددا من أعضاء هيئة التدريس، ومن مؤسسات المجتمع المدني من البلدية والبلديات المجاورة، ومن المهتمين بالتنمية المستدامة بالجنوب الليبي.

(سبها – وال )