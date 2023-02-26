ليبيا نيوز

ببلدية وأدى البوانيس تنظم رالي فزان الصحراوي.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 25 فبراير 2023 م (وال) – اقيم بمنتزه الكاف السياحي بمنطقة تنمهنت ببلدية وأدى البوانيس أمس الاول مراسم انطلاق رالي فزان الصحراوي والذي يشارك فيه قرابة مائة وثمانون مشارك من مختلف مناطق ومدن ليبي وذلك بحضور عميد البلدية المكلف ” عبد القادر الليفاوى ” ووكيل البلدية ” عبد المطلب الزروق ” والجنة المشرفة على التنظيم وعددا من المهتمين بهذه السباقات.  

واكد عميد البلدية المكلف قبل انطلاق الرالي على دعم المجلس للمناشط والمهرجانات التي من شأنها نشر السلام والمحبة بين الليبيين وتشجيع السياحة الداخلية ولن نذخر جهدا في تدليل كافة الصعوبات والعراقيل من أجل إنجاح أي نشاط يقام ببلدية وادي البوانيس خاصة وربوع فزان عامة.

(( سبها –وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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