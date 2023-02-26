إغلاق مراكز الاقتراع في بلديات بني وليد والمردوم وتينيناي.

طرابلس 25 فبراير 2023م ( وال ) – أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إغلاق مراكز الاقتراع في بلديات ” بني وليد – المردوم – تينيناي “.

وبينت اللجنة عبر فحتها الرسمية أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية بني وليد بلغت 46.2% منهم 75% رجال و25% نساء.

وأكدت أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية المردوم بلغت 61.2% منهم 68%رجال و32% نساء. مشيرة إلى أن نسبة المقترعين المشاركين في انتخاب بلدية تينيناي بلغت 50.6% منهم 66% رجال و43% نساء.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين اليوم السبت في تلك البلديات للمشاركة في عملية الاقتراع والتصويت لانتخاب المجلس البلدي من خلال 22 قائمة انتخابية تقدمت للمشاركة في الانتخابات البلدية.

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