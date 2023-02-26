التحام مركبة فضائية روسية بمحطة الفضاء الدولية لإعادة رواد عالقين.

موسكو 26 فبراير 2023 م ( وال ) -نجحت مركبة فضائية روسية في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية في مهمة لإعادة رواد الفضاء الثلاثة العالقين في المحطة حسبما أعلنته وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم الأحد.

و انطلقت المركبة الفضائية (سويوز إم.إس-23 ) من مركز بايكونور الفضائي في قازاخستان يوم الجمعة بهدف إعادة رواد الفضاء وهم الروسيان سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتلين والأمريكي فرانشيسكو روبيو إذ من المقرر أن يعودوا في سبتمبر.

وكان من المقرر أن ينهي الرواد الثلاثة مهمتهم في مارس لكن تقطعت بهم السبل في الفضاء بعد بدء حدوث تسرب في نظام التبريد بمركبتهم الفضائية إم.إس-22، وسيتم إعادة تلك الكبسولة المعطوبة بدون أفراد الشهر المقبل.

وقالت روسكوزموس إن الكبسولة غير المأهولة سويوز إم.إس-23 تلقائيا قد التحمت بوحدة بويسك (المخصصة لهبوط المركبات) بالمحطة الفضائية الدولية”.

وتعتقد روسكوزموس وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة.

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