صدور كتاب “ما قبل الحداثة: اجتهادات في تصوُّر علوم اجتماعيّة عربيّة”

الدار البيضاء 26 فبراير 2023 (وال) _ صدر حديثًا عن “دار توبقال” للنشر كتاب “ما قبل الحداثة: اجتهادات في تصوُّر علوم اجتماعيّة عربيَّة”، للكاتب والأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي (مواليد عام 1954 )، وهو أستاذ في جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأميركيَّة.

في هذا الكتاب يواصل الكاتب المغربي تعميق جوانب من مشروعه الفكري الرامي إلى بناء علوم اجتماعية عربية. ويأتي الكتاب مكمّلًا لكتاباته السابقة، خاصة كتاب “المسافة والتحليل”، الذي حاول فيه تجاوز العقبات التي تقف في طريق بناء علم اجتماع عربي وصياغة أنثروبولوجيا عربية. وهذا الرجوع إلى ما قبل الحداثة في الكتاب مقصده الأهم هو إعادة قراءة المؤلِّفين العرب بهدف آخر، ألا وهو التفكير معهم وضدهم، والتفكير بفضلهم والتفكير بأفكارهم ومن خلال أفكارهم، وذلك “كي نبدع من صلب منجزاتهم كتراث معاصر حي”، كما يقول حمّودي.

وحصل حموّدي على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1977. ودرّس في جامعة محمّد الخامس في الرباط بين عامي 1972 و 1978، قبل أن ينتقل إلى جامعة برنستون في الولايات المتحدة كأستاذ زائر منذ عام 1990.(وال _ الدار البيضاء) ح م

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