“صورةٌ عكسيّةٌ للفاو” للشاعر إسحاق العجمي صدور مجموعة شعرية “

مسقط 26 فبراير 2023 (وال) _ صدرت حديثاً عن “دار أزمنة للنشر والتوزيع” للشاعر العُماني إسحاق العجمي المجموعة الشعرية “صورةٌ عكسيّةٌ للفاو”، وتقع في 156 صفحة، وتضمّ 36 نصًّا شعريًا موزّعة على ستّة أبواب تحمل عناوين رئيسية كمدخل يفضي إلى ماهية النصوص، والأبواب هي: ولادة، حب، وباء، مأتم، ذكرى، وموت.

“الفاو” هي قرية الشاعر، ونصوص المجموعة، كما يقول الناشر، تتناول بشكل تفصيلي ودقيق يوميات إنسانية قد تكون متوارية أو ضامرة، إلّا أنّه يقدم على تشريح خلاياها بمبضع الإنسان الذي يجاورها، ويخوض جدلًا جماليًا معها، يستوي في آخر الأمر قطعة شعرية تومئُ إلى الرغبة الإنسانية في الحصول على السكينة المفقودة، والسلام الفردي كجزء من سلام يضلُّ طريقه إلى خارطة العالم.

يقول الشاعر في نص بعنوان “وجهك”:

وجهُك على الشُّرْفة

يا رفيقة العمل البروليتاري المنسيّ

جَناحٌ…

شفاه متوثِّبة…

واجب مدرسيّ لطِفْل

وجهك

ما سيأتي…

وحدكِ وفي سلامٍ

ترفعين الألم

نَخْبًا ساخنًا…

تُعرّين المرارة

في مذاقك…

وعلى حافّة أكثر الكُروم عطَشًا

ترفعينها

كأسًا أخيرة

إلى حياتنا.

وفي نص آخر بعنوان “حقيبة العمر” يقول:

لا بأس

إذا لم يصعد اسمك معك

لا تشتمه

إذا نسِيَ كم كان أليفًا

حين كان قريبًا منك

حملته طويلًا قبل أن يعضّ مَن يودّعك،

لا بأس

قد يحتاجه الآن

أحدٌ ما لذكرى بينكما

كانت أسماء كثيرة مغادِرة

تلتهم

حياتك.

وكان الشاعر قد أصدر مجموعةً شعرية تحمل عنوان “ليلٌ قصير” عن “دار لازورد للنشر” عام 2022م (وال _ مسقط) ح م

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