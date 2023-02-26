ليبيا نيوز

حملة لاجراء مسح وفحص وتحاليل للاطفال بمحلة القاهرة ببلدية سبها .

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 26 فبراير 2023 ( وال )- اجريت بمحلة القاهرة ببلدية سبها ، عمليات مسح وفحص وتحاليل توعية ارشادية لسكان المحلة توطئة للقيام بحملة التطعيم للاطفال .

  وستهدف الحملة التي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2مارس القادم ، الأطفال من عمر يوم واحد إلى عمر 6 سنوات بطعمي الحصبة وشلل الأطفال 
.

   وتقام الحملة بعد مؤشرات حول ظهور بعض أعراض مرض الحصبة على بعض الحالات بحى الكرامة ( الطيورى ) ، وأخذ العينات من بعض الحالات المشتبه بها وإرسال تقرير فريق الرصد والتقصى والاستجابة السريعة بأدارة الخدمات الصحية سبها إلى إدارة الرصد والتقصى بالمركز الوطنى وبتوصية اللجنة الإستشارية العليا للتطعيمات بضرورة تنفيذ حملة تطعيم جزئية .

       (وال -سبها )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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