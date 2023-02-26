صدور كتاب “استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائيّة: دراسة مقارنة”

بيروت 26 فبراير 2023 (وال) _صدر حديثًا عن “دار النهضة العربيّة للنشر والتوزيع” كتاب “استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائيّة: دراسة مقارنة” للكاتب علي كابل فقيري.

الفقيري مستشار قانوني، وحاصلٌ على الماجستير في القانون العام.

يبدأ الكتاب بالتعريف حول ماهيّة الذكاء الاصطناعي وخصائصه، والتطوُّر المتسارع الذي يحدثُ في هذا المجال. ثمّ يتطرَّقُ الكاتب إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحقول القانونيَّة، كالتعرُّف على صور المجرمين والوقاية من وقوع الجرائم وتحديد هويّة المرتكبين. وتستخدم الكثير من الدول المتطوُّرة الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ بالجريمة، وذلك من خلال وضع خوارزميات تفرِّق بدقة بين التدابير الاحترازية وقواعد التنبُّؤ بالجريمة. كما يشرح الكاتب بالتفصيل الإشكاليات القانونية المتولِّدة من استخدام الذكاء الاصطناعي في الضبط القضائي، مع مراعاة مبادئ وأساسيات حقوق الإنسان. ويطرح أسئلة حول قدرة الحواسيب المتطوُّرة في مساعدة المحققين، ومشروعية الدليل الذي تقدِّمه هذه الحواسيب، إضافةً إلى البحث في الفروق بين التحليل البشري وتحليل الذكاء الاصطناعي.(وال _ بيروت) ح م

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