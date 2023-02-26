الإمارات والجزائر تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية.

أبوظبي 26 فبراير 2023 م ( وال ) -بحثت دولة الإمارات والجزائر المسارات الجديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

وناقش الجانبان ، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة، استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في قطاعات التجارة والاستثمار المتبادل، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والطاقة والثروة المعدنية، والخدمات المصرفية والمالية، والنقل الجوي والبحري والخدمات اللوجستية، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، والقطاع الجمركي.

ووقّع الجانبان على خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الهندسة الزلزالية، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الصناعي والتكنولوجي، والتحول الرقمي والرقمنة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التقييس.

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