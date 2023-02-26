صدور كتاب “سرفانتس: أمير الأدب الإسباني” بطبعة جديدة

القاهرة 26 فبراير 2023 (وال) _ صدرت حديثًا عن “دار الرافدين” طبعة جديدة من كتاب “سرفانتس: أمير الأدب الإسباني” من تأليف نجيب أبو ملهم وموسى عبود، وبتقديم كتبه المترجم عبد الهادي سعدون.

وقد صدر هذا الكتاب لأوّل مرّة عام 1947 في تطوان، وقيل في تقديمه إنه في الغالب أوّل عملٍ متكامل بالعربية حول الكاتب الإسباني ( 1616- 1547 ومساره وإضافته إلى الأدب الإسباني بشكل خاص، والعالمي بشكل عام.

ومن هنا يستمدّ العمل أهمّيته، بوصفه شهادة عن الفترة الأولى من تلقّي العربية لأعمال سرفانتس، وضعها اثنان من أوائل المشتغلين العرب بالترجمة من الإسبانية في النصف الأول من القرن العشرين. (وال _ القاهرة) ح م

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