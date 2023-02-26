الرئيس الأسد يستقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفقة وفد برلماني عربي

دمشق 26 فبراير 2023 (وال)- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد في دمشق، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفقة عددٍ من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد على مدى يومين.

ووصل عقيلة صالح دمشق، رفقة وفد ضم رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجالس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين ومصر، إضافة إلى رئيسَي وفدَي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، إن صالح أكد أن ليبيا تدعم عودة سوريا إلى محيطها العربي، وأن تمارس سوريا دورها في كل المستويات على الساحة الإقليمية والدولية.

وعقد مجلس الشعب السوري جلسة اليوم بحضور رئيس مجلس النواب الليبي ورؤساء البرلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذين أكدوا أن زيارتهم تأتي دعما لسوريا والوقوف إلى جانب شعبها. (وال)

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