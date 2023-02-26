استعدادات لانطلاق بطولة ليبيا للقوة البدنية بمدينة سرت

طرابلس 26 فبراير 2023 م (وال) – استكملت الاستعدادات بمدينة سرت لتنظيم بطولة ليبيا للقوة البدنية للعام 2023 التي ستقام بقاعة واقادوقو خلال الفترة من (1 الى 4) مارس القادم باشراف الاتحاد الليبي للقوة البدنية .

وأفاد الناطق الرسمي بالاتحاد العام للقوة البدنية ” حلمي نصرات” بأن 150 رياضي سيشاركون في منافسات بطولة ليبيا الوطنية وانسحب (13) رياضي لظروف خاصة بهم .

وأوضح ” نصرات” أن اللجنة المنظمة للبطولة خلصت لفرز 35 متنافس في فئة الأساتذة لمختلف الأوزان والدرجات 1\2\3 بينما سجل متنافسين الوزن المفتوح Open أعلى مشاركة .

واشار الى أن هذه الفئة تعتبر أقوى الفئات منافسة وأكثرها تميزا وتحطيما للأرقام وهي تجمع نخبة من النجوم الوطنيين الدوليين بعدد 41 وكذلك فئة الناشئين gonir ضمت 42 منافس بزيادة واحد على فئة Open و32 رياضي لفئة تحت الناشئين Sapp gonir.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعبة أن كل رياضي يمتنع عن المشاركة وفقا للجدول المقرر في الاجتماع الفني لتوزيع الفئات والأوزان سيتعرض ناديه لغرامة مالية تقدر بمئة دينار .

واعلن الاتحاد العام للقوة البدنية انه سيتم في ختام البطولة اختيار المنتخب الوطني للعبة للمشاركة في عدد من البطولات العالمية والقارية خلال العام الحالي 2023 .

ونوهت اللجنة المنظمة للمشاركين بأن قواعد وتحديثات الاتحاد الدولي للعبة IPF سيعمل بها لتهيئة الرياضيين للمشاركات الدولية .

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