مَركز المناهج التَّعليمية ينظم ورشة عَمل حول مواد العلوم الإنسانية.

صبراتة 26 فبراير 2023

م(وال)-نظم مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية بوزارة التربية و التعليم اليوم الاحد ورشة عَمل حول مواد العلوم الإنسانية لِمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي.

وحَضر ورشة العمل التي أُقِيمتْ بكلية التَّربية جامعة صبراتة وكِيل الوزارة لِشؤون المُراقبات ورئيس مصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي و مُدير إدارة المناهج بمركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية، وعَميد كلية الآداب والتَّربية بجامعة صبراتة وعَدد من الخُبراء والمُهتمِّين ,وفقا لوزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على فيسبوك .

وَتهدف الورشة إلى توسِيع دائرة المُشاركة البنَّاءة والحِرص على قوة بناء وتطوير المقرَّرات الدِّراسية، وتسجيل الملاحظات حَول المقرَّر الدِّراسي، والنظر في مواطن القوة بالمقرّر الدِّراسي لِلمحافظة عليه وتجسيده تطبيقاً عملياً وتحدِيد نقاط الضعف ومُعالجة جوانبها بالدِّراسة والبحث.

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