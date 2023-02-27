مديرية أمن الجفارة تنظم محاضرات توعوية لمنتسبيها المكلفين بالحماية.

العزيزية 26 فبراير 2023 م(وال)-نطمت مديرية أمن الجفارة صباح اليوم الاحد محاضرات توعوية استهدفت منتسبي المديرية المكلفين بالحماية والحراسة والعمل الميداني.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك أن منتسبي فروع جهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي الجفارة وفرع الإدارة العامة للدعم المركزي شاركوا في هذه الدورة.

وشدد مدير أمن الجفارة عميد ” عبدالناصر الطيف” على ضرورة الاستفادة من هذه المحاضرات في العمل الأمني والشرطي وتعزيز الوعي لدى رجال الشرطة. كما ألقيت محاضرة حول مهام رجال الأمن المكلفين بالعمل الميداني والقوانين والتشريعات التي تحدد عملهم ، وكيفية تعامل الأعضاء المكلفين بهذه المهام لارتباطها المباشر مع المواطنين.

واستمع منتسبو المديرية أيضا إلى محاضرة دينية حول القيم والاخلاق الحميدة التي يجيب على المؤمن التحلي بها خاصةً في طبيعة هذه الأعمال التي كلف بها رجال الشرطة لحفظ الأمن والاسقرار ، مؤكداً على أن هذه الأمانة عظيمة لما لها من جانب انساني وخدمي بأن تحافظ على سلامة الناس وتعمل على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم.