شباب المدينة القديمة يؤبنون الخطاط الراحل ( محمد عموش ) .

طرابلس 25 فبراير 2023م ( وال )- أقام ملتقي شباب المدينة القديمة حفل تأبين الفنان والخطاط الراحل ” محمد محمد عموش ” الذي توفاه الأجل في العاشر من يناير الماضي عن عمر ناهز 56 عاما.

واستذكر المتحدثون في حفل التائبين – الذي أقيم الجمعة الماضي بموقع قوس ماركس الأثري – بخصال الفنان والشيخ الراحل ” محمد عموش ” ومواهبه الفنية المتعددة ودوره في إثراء الحركة الفنية والثقافية في ليبيا .

وولد الراحل ” محمد محمد عموش ” في نوفمبر ( 1967 ) في زنقة أبو طبل بزواية الدهماني بطرابلس وامتلك مواهب فنية متعددة، منها صوته الشجي والجميل فكان مؤذنا ومنشدا ومداحا، كما كان أدبيا وناقدا وموسيقيا وخطاطا بارعا فقد خط بعض اللوحات الفنية الرائعة كما نسخ قصة ريحان الأرواح في مولد خير الملاح .

وكانت للراحل مشاركات دولية حيث شارك في ملتقي الشارقة الدولة لفن الخط العربي بدولة الامارات 2006 وأيام الخط العربي بدار الحكمة بتونس 2010 ، وانظم لفرقة المألوف والموشحات والإلحان العربية عام 1986 بقيادة الفنان الراحل حسن عريبي ، كما شارك في مهرجان القرين الثامن بدولة الكويت 2001 والمؤتمر السادس عشر للمجمع العربي للموسيقي العربية بالجزائر 2001 .

ونال (عموش) شهادة الخطوط العربية والزخرفة الاسلامية عام 1996 وله العديد من العضويات المحلية والدولية فعمل خطاطا وإداريا بالمركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقية العربية بوزارة الثقافة ، بالاضافة إلى عضوية بالاتحاد العالمي للخط العربي وجمعية الخطاطين الاردنيين وعضو بالجمعية المصرية العامة للخط العربي وعضو مؤسس بنقابة الخطاطين الليبيين وعضو بالجمعية الليبية للخط العربي والزخرفة الاسلامية .

ويقول عضو ملتقي شباب المدينة القديمة ” عادل البيباص ” الذي يشرف على حفل التائبين إن التائبين في المدينة القديمة هو شيء بسيط لما قدمه الراحل الاديب والفنان والخطط والموسيقي من ايقونات الابداع والتعريف بمناكب هذه الشخصية التي اثرت الحركة الثقافية الليبية محليا وخارجيا .

وأشار ” البيباص ” إلى أن شباب ملتقي المدينة القديمة يسعى دائما للتعريف بمثل هذه الشخصيات من خلال العديد من البرنامج الاجتماعية والثقافية والأدبية الذي قام ملتقي شباب المدينة القديمة .

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