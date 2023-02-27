توقيع اتفاقية تعاون علمي مشـترك بين الأكاديميـة اللـيبيـة للدراسات العليا و جامعة قرونوبل – فرنسا.

طرابلس 26 فبراير 2023م ( وال ) – وقعت الاكاديمية الليبية للدراسات العليا اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة قرونوبل – فرنسا في المجالين الأكاديمي و البحثي.

ووقع الاتفاقية عن الاكاديمية الليبية رئيسها الدكتور ” رمضان المدني ” وعن جامعة ” قرونوبل ” نائب رئيس الجامعة دكتورة ” لازين لاخنيش ” بحضور رئيس قسم اللغة الفرنسية بالأكاديمية الدكتور ” عبد الحكيم الشريف “.

و تهدف الاتفاقية إلى الرفع من كفاءة مخرجات الأكاديمية الليبية حيت كانت البداية بطلاب قسم اللغة الفرنسية بالأكاديمية الليبية و فروعها بحيث تستضيف جامعة ” قرونوبل ” طلاب الاكاديمية المتميزين لمدة فصل دراسي و يكون اختيارهم عن طريق امتحانات مفاضلة عن بعد (Online) من قبل جامعة ” قرونوبل ” .

كما منحت جامعة ” قرونوبل ” الفرنسية المتميزين الذين انهو دراسة الماجستير هذا الفصل لقسم اللغة الفرنسية بالاكاديمية 3-4 مقاعد دراسية للدكتوراه لخريجي قسم اللغة الفرنسية بالأكاديمية الليبية.

وأكدت الاكاديمية الليبية عبر صفحتها الرسمية أنه سيتم اسقاط مثل هذا النوع من التعاون على عدد من الاقسام العلمية و خاصة العلوم الطبية وذلك في إطار سعيها لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.

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