ليبيا نيوز

باتيلي يقدم إحاطة لمجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 27 فبراير 2023 م ( وال ) – يقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” عبدالله باتيلي” اليوم الإثنين، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا .

وقالت البعثة الأممية عبر صفحتها علي “فيسبوك،  إن ” باتيلي” سيُقدم إحاطته إلى المجلس عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس.

ومن المقرر أن يقدم  ” باتيلي” إحاطته إلى المجلس حضوريًا بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وصل منذ أيام الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا الخميس الماضي.

( وال )

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وكالة الانباء الليبية وال

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