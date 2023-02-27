باتيلي يقدم إحاطة لمجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا

طرابلس 27 فبراير 2023 م ( وال ) – يقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” عبدالله باتيلي” اليوم الإثنين، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا .

وقالت البعثة الأممية عبر صفحتها علي “فيسبوك، إن ” باتيلي” سيُقدم إحاطته إلى المجلس عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس.

ومن المقرر أن يقدم ” باتيلي” إحاطته إلى المجلس حضوريًا بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث وصل منذ أيام الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا الخميس الماضي.

( وال )

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