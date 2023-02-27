إقالة الجهاز الفني للأخضر عقب خسارته بكأس الاتحاد الافريقي .

البيضاء 27 فبراير 2023 ( وال )- أقال مجلس إدارة نادي الأخضر ، مدرب الفريق الأول لكرة القدم ” سمير شمام ” عقب خسارة الفريق أمس الأحد، أمام مستضيفه سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الافريقي .

ووافق مجلس ادارة النادي على استقالة مدير الكرة بالنادي ” حمدي الدعوب ” ، بعد تضاءل آمال الاخضر بمجموعته في كأس الاتحاد الأفريقي وحلوله في المركز الاخير بنقطة واحدة .

وجاءت إقالة المدرب والجهاز الفني والاداري للفريق بعد اجتماع طارئ عقدته اللجنة التسييرية للنادي

التي يترأسها ” إدريس بوقويطين ”