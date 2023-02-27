ليبيا نيوز

لجان الازمة بمدن الواحات تطمئن المواطنين بتوفر الوقود وغاز الطهي .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جالو 27 فبراير 2023 ( وال ) – أعلنت لجان الازمة بمدن جالو واوجله واجخره عن توفر كميات من غاز الطهي ووقود السيارات وبكميات مناسبة لجميع المواطنين طيلة الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك .

      وقال مسؤل للجنة ببلدية جالو ” صالح اسليم ” في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية ، إن مستودعات ومحطات التوزيع تعمل بشكل دوري وفترات متقاربة لتوفير الشحنات للسكان .

        ودعا ” اسليم ” المواطنين إلى عدم القلق أو الازدحام على المحطات وعليهم التفكير باستقبال هذا الشهر بنفوس مطمئة واخلاق عاليه بدلا من الانشغال بالاحتياجات العادية على حد قوله .

      (وال – جالو)

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وكالة الأنباء الليبية

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