لجان الازمة بمدن الواحات تطمئن المواطنين بتوفر الوقود وغاز الطهي .

جالو 27 فبراير 2023 ( وال ) – أعلنت لجان الازمة بمدن جالو واوجله واجخره عن توفر كميات من غاز الطهي ووقود السيارات وبكميات مناسبة لجميع المواطنين طيلة الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك .

وقال مسؤل للجنة ببلدية جالو ” صالح اسليم ” في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية ، إن مستودعات ومحطات التوزيع تعمل بشكل دوري وفترات متقاربة لتوفير الشحنات للسكان .

ودعا ” اسليم ” المواطنين إلى عدم القلق أو الازدحام على المحطات وعليهم التفكير باستقبال هذا الشهر بنفوس مطمئة واخلاق عاليه بدلا من الانشغال بالاحتياجات العادية على حد قوله .

(وال – جالو)