الأمم المتحدة تدعو لتعزيز عمليات إنقاذ المهاجرين.

نيويورك27 فبراير 2023 م ( وال ) – دعت الأمم المتحدة إلى توفير سبل آمنة وقانونية للمهاجرين واللاجئين وتعزيز عمليات الإنقاذ في البحر، في أعقاب غرق قارب أمس الأحد قبالة الساحل الإيطالي.

وقال “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة على موقع “تويتر”:” كل شخص يبحث عن حياة أفضل يستحق الأمان والكرامة، نحن بحاجة إلى إتاحة طرق آمنة وقانونية أمام المهاجرين واللاجئين”.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، جميع الدول إلى تعزيز قدراتها ومواردها لتتمكن من الوفاء بمسؤولياتها، بشكل فعال تجاه اللاجئين والمهاجرين.

وكان قارب قد انطلق من تركيا وعلى متنه نحو 190 شخصًا من بينهم أطفال من دول مختلفة تعرض للغرق في البحر المتوسط، ما أدى إلى مصرع حوالي 60 شخصًا وفقدان آخرين، فيما نجا عدد من الركاب.

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