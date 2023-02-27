باتيلي : المصالحة ينبغي أن تركز على الضحايا وذوي الحقوق وتستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية

نيويورك 27 فبراير 2023 (وال)- أثني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة – رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا عبد الله باتيلي، على جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأوضح في إحاطته أمام مجلس الأمن مساء اليوم الإثنين، أن المصالحة عملية طويلة الأمد وينبغي لها أن تكون شاملة وأن تركز على الضحايا وذوي الحقوق، وتستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.

وحث المسؤول الأممي المجلس الرئاسي، على ضرورة دعم الاتحاد الأفريقي لتنفيذ الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة للشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي.

وأعرب باتيلي عن ارتياحه بالمشاركة في الجلسة الختامية للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في 12 ديسمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا بينهم شخصيات سياسية ودينية وقبلية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن كامل الطيف السياسي الليبي.

يُذكر أن هذا المؤتمر من المزمع عقده تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في وقت لاحق هذا العام. (وال)

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