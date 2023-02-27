المجلس الأعلى للدولة يُدين زيارة العابد والرعيض لفلسطين المحتلة

طرابلس 27 فبراير 2023 (وال)- أدان المجلس الأعلى للدولة الزيارة التي أجراها مسؤولين ليبيين؛ ممثلين في وزير العمل والتأهيل علي العابد وعضو مجلس النواب – رئيس غرفة الجارة والصناعة محمد الرعيض إلى الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

وأكد المجلس – في بيان نشره اليوم الإثنين عبر صفحته على فيسبوك – موقفه الثابت والواضح بشأن الوقوف مع الفلسطينيين للتخفيف من أعباء الاحتلال عليهم، موضحًا أن الدخول إلى الضفة الغربيّة المحتلّة يتطلّب إذنًا من سلطات الاحتلال، وهو ما يرفضه المجلس رفضًا قاطعًا وباتًا، معتبرًا أنه غير قابل للتبرير، بحسب البيان.

وأعرب المجلس عن خشيته من أن تكون هذه الزيارات جسًّا لنبض الشعب الليبي، وتمهيدًا لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الإسرائيلي، وفقًا للبيان.

وطالب المجلس في ختام بيانه كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأفعّال التي وصفها بـ “المشينة”. (وال)

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