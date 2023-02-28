ليبيا نيوز

ليبيا وفرنسا تبحثان تفعيل اتفاقيات التعاون الصحي الموقعة بين البلدين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 فبراير 2023 (وال) – بحث وزير الصحة رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتفعيل اتفاقيات التعاون الصحي الموقعة بين البلدين. 

جاء ذلك خلال لقاء أبوجناح مع السفير الفرنسي بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، وأعرب فيه الأخير عن حرص بلاده على الاستثمار في مجال البنية التحتية في ليبيا وخصوصًا في المناطق الواقعة بالجنوب.

وتناول اللقاء المساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسة، تلبي رغبة الشعب الليبي.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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