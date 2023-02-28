موظفو المجلس البلدي الاصابعة يعلنون قفل المجلس إلى حين تلبية مطالبهم الوظيفية .

الاصابعة 27 فبراير 2023 م (وال) – نظم الموظفون التابعين للمجلس البلدي الاصابعة والموظفين المنقولين للمجلس وقفة احتجاجية، أعلنوا خلالها الدخول في اعتصام مفتوح وقفل المجلس البلدي إلى حين تلبية مطالبهم الوظيفية

وطالب موظفي بلدية الاصابعة والموظفين المنقولين بضرورة تنفيذ مطالبهم التي وصفوها بالحقوق المشروع للموظف والعدالة أسوة بقطاعات الدولة، معلنين التضامن مع المطالب المشروعة لكل موظفي البلديات المتمثلة في مطابقة الجدول الموحد لموظفي البلديات، والإفراج على جميع المتعينين الجدد ، وتسوية الأوضاع الوظيفية لجميع الموظفين .

كما طالب المحتجون بمنحهم فروقات التسوية المالية لسنوات الماضية، وعلاوة تميز لكل موظف ( 30 ) في المائة ، والتأمين الطبي لكل الموظفين ،ونقل جميع الاختصاصات الي عمداء البلديات من اصدار قرارات ( ترقية – نقل – ندب – إجازات- مكافأة- تسويات ) ، وكذلك نقل المنظومة المالية والكود المالي الي المجالس البلدية ، وعلاوة تميز لمدراء المكاتب ورؤساء الأقسام

(وال)