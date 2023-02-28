مصرف ليبيا المركزي يناقش استحداث نظام المدفوعات الفورية

طرابلس 27 فبراير 2023 (وال) – عقد المجلس الوطني للمدفوعات، اليوم الإثنين، اجتماعه الأول للعام الحالي 2023 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير

وناقش المجلس الضوابط التنظيمية لشبكة الدفع المحلية والتقرير السنوي لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة واستحداث نظام المدفوعات الفورية Instant Payment ، اضافةً لاستخدام الشفرة الذكية ( smart card) وتفعيل نظم RTGS و ACH على مرتبات الدولة لضمان وصولها في نفس اليوم لمستحقيها.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لمتطلبات الاقتصاد الوطني الرقمي وتطوير وسائل المدفوعات الإلكترونية.

ويضم المجلس الوطني للمدفوعات في عضويته كلا من: المديرين العامين لمصارف (الجمهورية، الصحارى، شمال أفريقيا، المصرف الإسلامي الليبي) ولشركتي (المدار، معاملات) ومديري (سوق المال الليبي، شركة ليبيا للتأمين) ورئيس الشركة القابضة للاتصالات وعضو عن وزارة المالية، ويرأسه محافظ مصرف ليبيا المركزي.

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