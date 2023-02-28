باتيلي يدعو إلى حماية الفضاء المدني في ليبيا .

نيويورك 27 فبراير 2023 م (وال) – أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي على أن الفضاء المدني – الضيق أصلاً في ليبيا – ما زال يعاني من مزيد من التقييد وهو ما يتبين من خلال إسكات أصوات منظمات وناشطي المجتمع المدني.

وأعرب باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن مساء اليوم الإثنين عن قلقه البالغ إزاء موجة الاعتقالات الجديدة للمدافعات عن حقوق الإنسان بـتهمة “الإساءة إلى التقاليد الليبية”، وذلك في أعقاب تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في 17 فبراير.

وقال في هذا الصدد “إن شهر فبراير يصادف أيضاً مرور أكثر من عام على اعتقال أربعة ناشطين في المجتمع المدني واحتجازهم بشكل تعسفي بذريعة حماية “الثقافة والقيم الليبية”، بينما كانوا يمارسون وبشكل سلمي حقهم الأساسي في حرية التعبير” مشيرا إلى أنه حُكم في أواخر شهر ديسمبر 2022، على الرجال الأربعة بالسجن ثلاث سنوات.

ودعا السلطات في ليبيا لوضع حد لحملتها ضد المجتمع المدني، وحماية الفضاء المدني وتعزيزه، والتوقف عن التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني.

(وال)