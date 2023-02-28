مدير أمن طرابلس الجديد يستلم مهامه.

طرابلس 27 فبراير 2023م (وال) ـ جرت صباح اليوم الاثنين، بديوان مديرية أمن طرابلس مراسم تسليم واستلام بين مدير أمن طرابلس السابق اللواء “محمود العابد” والمدير الحالي اللواء “خليل وهيبة” وذلك تنفيذًا لقرار وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي”

وجرت المراسم بحضور اللواء “عدنان الجابري” المكلف من الوزارة بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، ومساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة وعدد من ضباط الأمن بالمديرية.

وفي ختام المراسم تم تكريم مدير الأمن السابق بمنحه درعاً وذلك تقديراً للجهود التي بذلها طيلة فترة توليه مهام مدير أمن طرابلس.

وكلّف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” الأحد، اللواء “خليل وهيبة” بمهام مدير أمن طرابلس خلفا للواء “محمود العابد”.

وكان اللواء “خليل وهيبة” يشغل منصب رئيس قسم المراجعات الداخلية بمديرية أمن طرابلس.