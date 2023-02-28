الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يتعهد بخفض وجود فرنسا العسكري بإفريقيا.

باريس 28 فبراير 2023 (وال) – تعهد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بسحب المزيد من الجنود الفرنسيين من أفريقيا، دون أن يحدد جدولاً زمنيًا للانسحاب أو عدد القوات التي سيتم سحبها.

وأكد “ماكرون” في كلمة ألقاها بقصر الإليزيه امس الاثنين البدء في حقبة جديدة قبل الانطلاق في رحلة غدًا الأربعاء تقوده إلى الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

وقال “يجب ألا يكون نموذجنا قاعدة عسكرية، كما هي موجودة اليوم” .. موضحا بأن الوجود الفرنسي سيعتمد بدلاً من ذلك على مراكز التدريب العسكري والأكاديميات، التي تتم إدارتها بشكل مشترك مع القوات المحلية.

ودعا “ماكرون” إلى التحلي بـالتواضع والمسؤولية .. رافضا المنافسة الاستراتيجية التي يفرضها من يستقرون مع جيوشهم ومرتزقتهم في أفريقيا.

وانتقد من يحاولون المضي في مغامراتهم ولديهم مصلحة بألا يتم التوصل إلى مصالحة مع الجزائر.

يشار إلى أن فرنسا سحبت جنودها من مالي وبوركينا فاسو، في أعقاب استيلاء عسكريين هناك.

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